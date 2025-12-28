Слово-поздравление на Българския патриарх Даниил след края на светата Литургия в храма "Свети Стефан" (ВИДЕО)

Щастливи сме и в този последен ден от програмата на нашето Мирно посещение при майката Църква да вземем участие в Тайнството на светата Евхаристия, при това на място, което е паметно за всяко православно българско сърце: някогашното предградие, днес квартал на този царствен град, където през 1878 г. беше подписан мирният договор, поставил началото на живота на Третата българска държава.

След посрещането ни в светата Вселенска патриаршия и светите богослужби в Патриаршеския храм „Свети Георги“ и историческия Български храм „Свети Стефан“, незабравимите моменти в Халкидонската митрополия и в църквата „Свети Архангели“, посещението ни на това историческо място и днешната света Литургия в този свят Божи храм придават удивителна пълнота на нашето гостуване при великата Христова Църква и го превръщат в събитие, което ще остане завинаги в нашата памет.

С благодарност и признателност за всички прекрасни мигове и цялата изобилна духовна радост, които преживяхме тук, желаем от сърце на светата Константинополска патриаршия мирни и благодатни бъднини в пълнота на радостта във Възкръсналия наш Господ Иисус Христос, в свидетелство за светото Православие и за безпределната любов, която Бог щедро излива над всички човеци и цялото творение, но особено над онези, за които Той е „крепост“ и „щит“ и чиито сърца се Нему уповават (срв. Пс. 27:7).

Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения, всички братски срещи и събития от програмата на това посещение, което, уверени сме, ще остане в Летописите на светата Българската православна църква като наистина историческо и още една най-категорична изява на нашето богоблагословено единство във вярата, която изповядваме, и надеждата, която споделяме. Вярваме, че нашият Господ е и остава посред нас, защото и ние в Неговото свето име сме и оставаме събрани (срв. Мат. 18:20). „Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, един е Бог и Отец на всички, Който е… във всички нас“ (Еф. 4:5-6). Нека това наше единство и тази наша взаимна любов пребъдат навеки.

Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!