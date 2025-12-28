Силен вятър вилня из страната, спасители предупредиха за лавинна опасност

Още по темата: Внимание! Опасно време с бурен вятър в половин България 28.12.2025 10:09

Екипи разчистваха улици от паднали дървета и счупени клони

Високата планина – само за професионалисти

Силен вятър с пориви до 100 км/ч вилня из страната, изтръгна дървета, строши клони и остави селища без ток.

Шест екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община събираха паднали клони и отместваха изтръгнати дървета в различни райони на града.

В Пловдив строшени клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата. На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет. На места в града под тепетата поривите достигнаха до 100 км/ч.

Заради силните пориви на вятъра на територията на Пловдивска област, почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители бяха мобилизирани за работа по сигнали.

Пътят от Крумово към Асеновградско шосе бе затворен и в двете платна заради паднало дърво в следствие на силния вятър. Орех се стовари върху лек автомобил на улица в Браниполе.

В град Сопот паднало дърво нанесе щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от противопожарната служба в Пловдив призоваха водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки бяха получени и в област Пазарджик. Нанесени бяха щети на няколко леки автомобила в региона, в резултат на паднали дървета и клони. Повече от 30 бяха сигналите в Панагюрище.

В Добринище бурният вятър изкорени дървета и скъса електропроводи. Градът остана няколко часа без ток.

Във Видинско най-силен бе вятърът в Белоградчик – около 60-70 км/ч.

Няколко населени места - Враца, Козлодуй, Мизия, Бойница и Ново село останаха без електричество.

„Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон“, съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната.

От Планинската спасителна служба предупредиха, че условията за туризъм са лоши.й-голяма снежна покривка има в Пирин.

На места има опасност и от образуване на лавини. Налице е и предпоставка вятърът да създаде навявания, съобщиха още от ПСС.

„През последните дни снежната покривка в планините се увеличи с 40-50 см на повечето места. Вятърът допълнително навява снежната покривка и така се увеличава опасността от лавини, скриват се и маркировките“, каза Александър Весков, председател на ПСС на БЧК.

„Виелиците в планините намаляват видимостта. В комбинация с ниските температури ветровете ще създават и опасност от измръзване“, каза той.

Планински спасители помогнаха на пострадала жена, тръгнала към връх Иречек

От Планинската спасителна служба съветват да не се предприемат разходки във високата планина, да се избира ниската и да се предпочитат маршрути в близост до хижи и заслони.

„Преди да тръгнат, туристите трябва да уведомят близките си за планирания маршрут. Важно е да уведомяват хижарите за плановете си и да тръгват със заредени телефони“, посъветва още Весков. Едно от най-важните неща, които туристите трябва да подготвят, е адекватната екипировка.

„Високата планина сега е само за професионалисти, които се движат с котки и пикели. И за ниската, и за високата планина е задължително да се носят резервни дрехи“, съветва планинският спасител.



