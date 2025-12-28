Патриарх Даниил: Като приемници на нашите предци сме длъжни да се стремим да опазваме мира, към който Господ ни е призовал

Българският патриарх Даниил говори пред медиите след края на светата Литургия в храма „Свети Стефан“

Като приемници на нашите предци, ние днес сме длъжни да правим всичко възможно онова, което ни съединява - този мир, който Господ ни дава и към който ни е призовал да се стараем да го опазваме. Това каза пред медии българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан“ - Сан Стефано, в истанбулския квартал „Йешилкьой“. Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.

„Посланието, което приехме при посещението и което ще занесем обратно в родината ни, и ще предадем на Българската православна църква, е, че сърцата ни се изпълниха с мир", каза още патриарх Даниил.

„Слава и благодарение на Бога за това братско общуване и за възможността да се извърши това мирно посещение", допълни той.

По думи на българския патриарх „действително най-голямата радост е от това, че посещението е мирно и ние усещаме и виждаме този мир в нас".

Патриарх Даниил посочи, че Истанбул „е преизобилен с история, както за древната византийска империя, така и за нашата българска държава".

В обобщение той каза, че „помним различни трудности в двустранните отношения с Вселенската патриаршия, Българската екзархия, но се радваме, че днес всичко това е преодоляно и посланието е такова, че трябва действително да се стремим, както ни учи вярата ни, да се стремим да пазим това братско общение и единството на вярата, което Господ ни е заповядал. Това е основното послание. От тук тръгва всичко. Да, има известни несъгласия, има различни мнения по различни църковни въпроси, но в диалог, без да се прекъсва братското общуване, вярваме, че всичко е преодолимо и Бог ще помогне с това", цитиран от БТА.