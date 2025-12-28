Сайт взема 19 лева такса за седмична винетка

Предлага годишната за 130 лв.

Сайт събира по 19 лв. такса за закупуване на седмична винетка от 15 лв. Сайтът не предоставя предварително информация за високата такса за услугата, сигнализираха потърпевши.

Скъпата услуга се предлага от сайта Vinetka24.bg. Сайтът е спонсориран и е първият, който Гугъл открива на ключова дума “винетка”. С главни букви под главата на сайта е изписано BGTOLL и потребителят лесно се подлъгва, че работи с официален доставчик на услугата. Сайтът е лесен за ползване, като изисква само два вида информация - клас на превозното средство, продължителност на винетката и номер на автомобила.

След избора на съответните опции и попълване на информацията сайтът дава директно възможност за преминаване към плащане, като цената за услугата е представена общо и потребителят няма как да разбере, че се състои от два компонента, припомня сайтът Сега.

Проверка на сайта показва, че таксата расте при винетка с по-дълга продължителност, при която цената е по-висока. Годишната винетка, която струва 97 лв. за 2025 г., се предлага на цена от 130 лв., месечната е 53 лв. при цена от 30 лв. Сайтът се рекламира като “най-бързия начин да се закупи винетка в България”.