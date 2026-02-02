Засякоха фалшиви евробанкноти във Варна

Аптеки продават лекарства за завишени цени

Три фалшиви евробанкноти са засечени във Варненска област през последната седмица след подадени в полицията сигнали, съобщиха от Областния координационен център за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото. Банкнотите са били с номинал от 200 евро, 50 евро и 20 евро.

През периода Комисията за защита на потребителите е проверила 22 аптеки по сигнали за завишени цени. В пет от случаите те са били основателни, тъй като е установено необосновано поскъпване на различни лекарства. От началото на годината КЗП е съставила 19 акта за същото нарушение след проверки в 271 обекта. Инспекторите са издали 3 наказателни постановления за 780 евро, сключени са и 6 споразумения на стойност 1074 евро. В комисията във Варна са постъпили 842 жалби от потребители. Най-много са били те за завишени цени, върнато ресто в лева и отказ за приемане на монети в магазините.

Други 400 сигнала е обработила Териториалната дирекция на НАП-Варна, която отговаря и за областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе и Разград. През януари там са били направени 521 проверки, съставени за 46 акта и 15 наказателни постановления по Закона за въвеждане на еврото. Наложените в седемте области глоби е 49 139 евро.