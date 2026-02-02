Двама от новите заместник - кметове на Столична община встъпват в длъжност от днес

Двама от новите заместник-кметове на Столична община – Десислава Желязкова и Любо Георгиев – встъпиха в длъжност, съобщиха от Столична община (СО). Те започват работа в рамките на новата управленска структура на общината, одобрена от Столичния общински съвет и влизаща в сила от днес.

Целта на новата структура е да се преодолее досегашният подход на вземане на изолирани решения без оценка на кумулативния ефект върху кварталите, трафика, зелените площи и публичната инфраструктура. В рамките на реформата се създават нови направления, сред които „Градско планиране и развитие“ и „Сигурност“. Обособява се самостоятелен ресор „Образование, спорт и младежки дейности“, а културата и туризмът се обединяват в едно направление.

Десислава Желязкова поема ресор „Образование, спорт и младежки дейности“, като фокусът й ще бъде върху по-добрата координация на политиките в тези ключови за развитието на града сфери и по-ефективна работа с училищата, детските градини и младежките организации.

Любо Георгиев поема ресор „Градско планиране и развитие“, където ще отговаря за стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, развитието на градската среда и опазването на културното наследство.

Назначенията са част от реформата на управлението на София, която въвежда ясно разпределение на отговорностите, подобрява координацията между направленията и поставя фокус върху дългосрочни резултати за града, допълват от Столичната община. Новият модел цели край на работата „на парче“ и осигурява по-предвидимо, прозрачно и ефективно управление в интерес на гражданите.

Очаква се в следващите седмици новите заместник-кметове да представят приоритетите си и първите конкретни стъпки в съответните направления.

Десислава Желязкова е юрист с дългогодишен опит в публичното управление, административното право и изграждането на ефективни държавни политики, съобщават от Столиччната община. Професионалният ѝ път преминава през различни нива на администрацията – от експертни до висши ръководни позиции, което ѝ дава задълбочено разбиране за функционирането на институциите и процесите на вземане на решения. Професионалният ѝ профил съчетава стратегическо мислене, експертиза в нормативната рамка и опит в управлението на големи административни структури. Заемала е ключови длъжности в държавната администрация, сред които главен юрисконсулт в Министерството на образованието и науката; директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българската агенция за инвестиции; директор на дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“ в Министерството на електронното управление; съветник в Министерския съвет.

Любо Георгиев е архитект и експерт по устойчиво градско развитие с над 20 години професионален опит в България и чужбина. Работил е в международни архитектурни и урбанистични бюра в България, Нидерландия, Италия, Китай, както и по мащабни градски проекти в Европа и Азия. В последните години професионалният му фокус е върху стратегическото планиране на градовете, интегрираните териториални инвестиции, управлението на градски данни и въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения. Бил е директор на Общинското предприятие „Софияплан“ и ръководител на екипа, разработил дългосрочната стратегия „Визия за София“, която постави основата за по-системен подход към развитието на столицата. Към момента е експерт по градско развитие към Световната банка и водещ експерт в Европейската програма URBACT, където консултира градове в областта на устойчивото развитие, климатичните политики и доброто градско управление. Ръководител е на инициативата „Екипът на София“, която обединява експерти от различни сфери в търсене на работещи решения за града.