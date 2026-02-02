Тежка зимна обстановка в Смолян

В Смолянско зимната обстановка остава усложнена. Във високите части на планината новата снежна покривка достига до 30 сантиметра, а дори в по-ниските райони снегът е около 15 см. Пътищата са заснежени, но проходими при зимни условия, като 53 машини са работили през нощта.

В сила остават ограниченията за движение – вериги са задължителни през проходите "Пампорово" и "Превала". Забранено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат.

Няма сериозни инциденти и нощта е преминала спокойно, с ограничени проблеми с електрозахранването. В същото време условията за зимен туризъм в Пампорово са добри, със сняг по пистите и засилен интерес заради междусрочната ваканция.