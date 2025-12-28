Удължиха договорите  за боклука в 9 района на София

Цените за услугата в Зони 1 и 7 на София се увеличават с 19 на сто

В Зона 3 (районите “Подуяне”, “Слатина”, “Изгрев”) процедурата е прекратена заради липса на класирани изпълнители.

Столична община удължи договорите за сметопочистване с настоящите изпълнители в 9 района - Зона 1 (районите “Средец”, “Лозенец”, “Студентски”), Зона 5 (районите “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”) и Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище”, “Триадица”), съобщи кметът Васил Терзиев във фейсбук профила си.

Той написа, че за Зони 1 и 7 цената е 209 лв./тон, което по думите му представлява увеличение от 19% спрямо цените, заложени през 2020 г., и огромна разлика спрямо цените на класираните участници (379 лв./тон и 349 лв./тон).

За Зона 5 цената остава на текущите нива от 175 лв./тон, тъй като се очаква сключване на дългосрочен договор през януари, ако няма обжалвания и ако СО получи по-ниски цени от подадените, обясни Терзиев.

Решението гарантира нормалното функциониране на дейностите без сътресения за гражданите и без компромис с обществения интерес, съобщават от Столична община в прессъобщение. Анексите са договорени при ясни, защитими и разумни условия, които осигуряват време и стабилност до сключването на нови, трайни договори с по-високи изисквания за качество и контрол, се уточнява в изявлението..

Васил Терзиев обясни и какво следва за зоните, в които договорите изтичат на 7 януари.

За Зона 2 (районите “Искър”, “Кремиковци” и “Панчарево”) подобно на Зона 5, ако няма обжалвания, ще се премине към сключване на дългосрочен договор за 5 години и корекции на цените от страна на избрания изпълнител. За Зона 4 (районите “Сердика”, “Илинден” и “Надежда”) КЗК е уважила жалбите на отстранени участници. По думите на кмета, битката продължава във ВАС и ще се обжалва решението на комисията. До тогава не се очаква прекъсване или влошаване на услугата по сметосъбиране.

Кметът обясни и какво се случва с двете зони, които се почистват от общински структури. В Зона 3 (районите “Подуяне”, “Слатина”, “Изгрев”) процедурата е прекратена заради липса на класирани изпълнители. В момента обслужването е с общински капацитет чрез Завода за отпадъци и с активната работа на районните кметове, което е временно решение.

В Зона 6 (районите “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”) “Софекострой” ще разполага с нови камиони и допълнителен персонал през януари, за да подобри услугата.

“До края на януари очакваме нормално сметоизвозване и зимна поддръжка навсякъде в София”, заяви Терзиев като се извини за причиненото неудобство и обясни, че иска да спести няколкостотин милиона лева на софиянци и в същото време да успее да повиши качеството на услугата.