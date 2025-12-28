Официално: Ураганен вятър от над 122 км/ч. отчетоха в Пазарджик

Още по темата: Силен вятър вилня из страната, спасители предупредиха за лавинна опасност 28.12.2025 16:39

За понеделник е обявен жълт код за силен вятър в по-голямата част на страната

Вятър от над 122 км/ч. е вилнял в Пазарджик днес, потвърдиха синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология.

"Доста ветровит ден днес с пориви на вятъра в Пазарджик от 34 м/сек. Останалата част от страната поривите на вятърът бяха между 15 и 25 м/сек", обобщи във вечерния си бюлетин дежурният синоптик от НИМХ.

Поривите на вятъра в Пазарджик от 34 м/сек се равняват на точно 122.4 км/ч.

Според Скалата на Бофорт, вятър от 120 км/ч (около 64-72 възли) попада в категорията на "Ураган".

За понеделник (29.12) отново е обявен жълт код за силен и опасен вятър в по-голямата част на страната.

Прогноза за България за 29.12.2025

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, утре през деня ще се понижава.

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще е облачността над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще превали слаб сняг. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 3°. Утре преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява и след обяд в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад, след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.

Над планините облачността ще е променлива, след обяд често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 5 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и изгрява в 12 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.