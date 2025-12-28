Кметът на София Васил Терзиев: Намалихме недостига в детските градини с над 15 на сто

Недостигът на места в детските градини е намалял с над 15 на сто за тази година, коментира кметът Васил Терзиев в своя фейсбук профил.

“Завършихме 11 нови сгради на детски градини, още 19 са в строеж, а за допълнителни 12 вече подготвяме проекти там, където нуждата е най-остра. Само тази година открихме 1 464 нови места”, съобщи още той.

По думите му грижата за най-малките е сред приоритетите, в които се влагат най-много усилия. “За първите две години от мандата общо добавените места са близо 2 500. В момента в различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли, които ще открият 58 нови групи през 2026-2027 г.” съобщи кметът.

“Част от тях са модерни, енергийно ефективни сгради в “Обеля 1”, “Дружба” и други квартали - проектирани с мисъл за сигурността, комфорта и ежедневието на децата и екипите”, уверява Терзиев.

Той обясни, че строителството само по себе си не решава проблема и затова ще се работи по цялата система - включването на яслите в образователната мрежа, създаването на професията “специалист по ранно детско развитие”, програмите “Учим се заедно”, които подкрепят родителите и подготвят бъдещите педагози.

По думите му през януари ще бъде представена цялостната стратегия за ранно детско развитие.