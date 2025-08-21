Майката и детето, блъснати от АТВ в Слънчев бряг, продължават да са в критично състояние

Критично остава и днес състоянието на пострадалите 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишното ѝ момченце. Те са в отделението по анестезиология и интензивно лечение, с опасност за живота. Борбата на лекарите за техните здраве и живот продължава.



Това съобщи за БНР заместник-директорът на УМБАЛ - Бургас д-р Светослав Тодоров. Изписан е пострадалият служител на хотела, в който беше спряло превозното средство, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев. Той и двете дъщери на Юлиян Здравков, на 6 и 12 години, се възстановяват в домашни условия, обясни още д-р Тодоров.

Петимата пострадали бяха блъснати на 14 август, в ранния следобед, на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг от АТВ, шофирано от Бургазлиев.

