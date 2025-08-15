От 2 до 10 години затвор грозят младежа с АТВ-то, който помете пешеходци в Слънчев бряг

Още по темата: Тийнейджър помете с АТВ шестима души в Слънчев бряг, пострадали са и деца 14.08.2025 17:24

Взел шофьорска книжка през май

Районната прокуратура в Бургас ще повдигне обвинение за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице на водача на АТВ-то, който се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. Пострадаха три деца и трима възрастни. Според закона, той може да получи наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

"В хода на досъдебното производство са назначени необходимите съдебно-медицински експертизи, автотехническа експертиза на МПС, установяващи причините за възникване на ПТП-то, както и на приобщените записи от наблюдателни камери в района на местопроизшествието, назначена е съдебно-техническа експертиза. По преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събраните доказателства, най-вероятно ще бъде взета мярка за неотклонение до 72 часа "задържане под стража", каза Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура - Бургас.

От Районния съд в Несебър ще бъде поискана постоянна мярка "задържане под стража" предвид тежкото пътно-транспортно произшествие, допуснато от него при нарушаване на правилата по Закона за движение по пътищата. От началото на годината има шофьорска книжка.

18-годишният е с шофьорска книжка от месец май, съобщи БНР. Прокурор Маркова потвърди като каза, че лицето е правоспособен водач, като "съвсем скоро – от началото на годината, е преминал успешно изпита за водач на моторно превозно средство“.

35-годишната снаха на Юлиян Здравков, както и 4-годишният му племенник са с гръдни и черепно-мозъчни травми. Те са в медикаментозна кома. При инцидента тежко са пострадали и двете му деца - на 6 и 12 години.

"Нямаме информация от 10:00 часа вечерта. Казаха да се молим, да се надяваме на чудо и това е - черепно-мозъчна травма и сплескан кош и на двамата - и на малкия, и на снаха ми - 90-ти набор. Животът предстоеше пред тях. На моите деца - едното е със счупено стъпало, петата. Другото е с пукнатина в главата, шевовете - в момента е в неврохирургията, голяма рана има в бедрото. Млад шофьор, кара бързо, качва се на тротоара, помита ги, хвърля ги като кегли - на записите на камерите на хотела се вижда, няма никакъв спирачен път. Настига служител на хотела и го затиска в стената - тазът му е счупен, има вътрешни разкъсвания. Разбива фасадата на хотела", каза Здравков по националното радио.