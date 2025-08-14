Тийнейджър помете с АТВ шестима души в Слънчев бряг, пострадали са и деца

18-годишно момче изгуби контрол над мощно АТВ и помете шестима души, включително три деца, в Слънчев бряг.

Произшествието е станало около 13.54 ч. днес на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас.

Четириколесното МПС е взето под наем, но непосредствено след наемането му тийнейджърът констатирал липсата на спирачки (вероятно поради възникнала техническа неизправност).

С цел избягване на сблъсък с насрещно движещ се автомобил водачът се отклонил от пътя и качвайки се на тротоара блъска движещите се там пешеходци - 35 годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4 годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49 годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Към УМБАЛ Бургас са откарани пловдивчанката с трите деца и служителя на хотела. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.