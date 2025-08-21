Неочаквани ваканции през септември

Възможни са две бягства покрай празниците

Двата големи национални празника през септември дават възможност да се направят дълги почивки, ако се съчетаят с още малко дни отпуск.

Първата почивка може да е около 6 септември -събота, когато отбелязваме Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Почива се и на 8 септември, понеделник. В този ден отбелязваме и големия християнски празник - Рождество на Света Богородица. Събират се три почивни дни. Ако сте далновидни, ще пуснете отпуск за петък - 05.09. и така само с ден от полагаемата, можете да спретнете дълъг уикенд.

Възможно е и по-голямо удължаване на почивката, като едната опция е да се направи с отпуск от 9 до 12 септември. Това са само четири работни дни, в които, ако вземете отпуск, си осигурявате общо девет почивни дни.

Другият дълъг уикенд се очертава около 22 септември - Денят на независимостта на България, който се пада в понеделник. С предходния уикенд, печелим кратък отдих от 3 дни. И тук важи идеята за ден отпуск в петък - 19 септември.

Друг вариант е за отпуск от 23 до 26 септември, който осигурява общо девет почивни дни.