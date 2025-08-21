“Битата родилка” в Майчин дом не била бита

Медицински надзор установи, че липсват нарушения

Не е имало нито физическа, нито вербална агресия, смятат проверяващите

Комуникацията с родилката била трудна

Родилката Антония Андонова, която през юли се оплака в интернет, че е била бита докато ражда детето си в Майчин дом, се оказа, че не е бита.

Проверяващите от Медицински надзор доказаха, че по отношение на Андонова не е оказана нито физическа, нито вербална агресия, както твърдеше тя. Т. е. установено е, че жената не е казала истината в социалната мрежа и че организираните в нейна защита протести са вдигнати по невярна информация.

Проверяващите от медицински надзор са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Ирена Шикова. Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант.

Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар. На болницата не са направени задължителни предписания.

След твърденията за проявена агресия във фейсбук и обиколка на младата майка Антония из сутрешни телевизионни студия, д-р Шикова обяви, че е заплашвана и че спира работа, докато тече проверката: “Подложена съм на изключително психологическо напрежение и стрес. Страхувам се. Предвид цялата атака, считам, че най-правилната стъпка от моя страна е да не бъда на работа, докато тече проверката на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”, Етичната комисия на Български лекарски съюз и Министерство на здравеопазването.

Още в началото на скандала д-р Шикова съобщи и че лично е сезирала ИА “Медицински надзор”, както и че възнамерява да потърси правата си по съдебен ред.

Още на 15 юли “Труд news” предупреди, че спорът около “шамаросаната” родилка силно намирисва на политика. Повод за твърдението ни бе, че организаторът на протеста в защита на родилката Мартин Попов - собственик на рекламна агенция, в която захлебва и “потърпевшата” Антония. Същата рекламна агенция е участвала в рекламни кампании на ППДБ.