34-годишната жена, прегазена от АТВ, е изпаднала в клинична смърт

Мозъкът е отказал да функционира

Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът е отказал да функционира, а сърцето се поддържа изкуствено, съобщава Нова телевизия, позовавайки се на свои източници.

Преди седмица тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас, като майка и 4-годишното ѝ момченце бяха в критично състояние.

На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри - и двамата останаха с опасност за живота. Стана ясно, че мъжът, прегазил майката с дете, е 18-годишен син на полицейски служители. Той блъсна общо три деца и служител на хотел, който е със счупен таз. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния, който беше пуснат под домашен арест. Обвинението към него е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице.