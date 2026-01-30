Като в приказката "Врана и лисана": Хитруша нахлу в столично училище, заигра се с птици

Досущ като в българската народна приказка "Врана и лисана" Кума Лиса навести столично училище и се заигра с две врани в двора на школото.

Историята разказа в два кадъра столичанката Красимира Арсова.

Снимките са направени рано сутринта на 29 януари в 6-то основно училище "Граф Н.П. Игнатиев" в центъра на столицата.

От фотосите се вижда как младата лисица стои на няколко метра от две черно-сиви врани.



"И около двора на нашето училище в кв. "Хаджи Димитър" често се разхожда една лисана. Може да я видите как обикаля 42-ро ОУ", коментира друга столичанка - Димитринка Григорова.

Лисици все по-често слизат в града, за да търсят храна. Снимки: Красимира Арсова