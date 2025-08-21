Създават Национален борд по водите заради водната криза

Още по темата: Плевен ще преразгледа инвестиционната си програма и ще я насочи към изграждане на ВиК инфраструктура, каза Росен Желязков 20.08.2025 10:36

По предложение на четири парламентарни сили

Започва спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници и довеждащи водопроводи

Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза,

Проектът, внесен от депутати от четири парламентарни сили: ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“, беше приет с 12 гласа „за“, един „против“ и трима въздържали се и включва 11 точки.

Първата от тях предвижда да се задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. Този орган трябва да включва представители на няколко министерства – на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката и др. Предвижда се да има и представители на Национално сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

Друга точка в проекта предвижда да се задължи Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез „Български ВиК холдинг" ЕАД, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК и съвместно с кметове на общини, да извърши спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи с цел гарантиране на достъп до вода от съществуващи водоизточници. Според предложението друга спешна мярка за справяне с безводието е Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите и Басейновите дирекции да осъществят проучване и сондиране на нови водоизточници.