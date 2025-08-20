Плевен ще преразгледа инвестиционната си програма и ще я насочи към изграждане на ВиК инфраструктура, каза Росен Желязков

Премиерът е изпратил предложение за преназначаване на шефа на НСО

Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по своята инвестиционна програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура. Това увери министър-председателят Росен Желязков преди редовното заседание на Министерския съвет.

"Възложена процедура за изграждането на пречиствателна станция, ВЕЦ и довеждащ водопровод на язовир Черни Осъм. Правителството подкрепя преструктурирането за изграждането на ВиК инфраструктура. Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници. Ще бъде свикан кризисен щаб и експерти на терен ще участват на работата на терен", каза Желязков.

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза. В дневния ред е предвидена една единствена точка. Тя е за избиране на кризисна временна комисия по проблемите на водоснабдяването в Община Плевен.

Премиерът съобщи още, че е изпратил предложение за преназначаване на шефа на НСО. Той отново изрази недоволство, че месеци наред няма отговор от Президентството по съгласувателните писма за назначения в службите.

"Днес внесох предложение до президента за преназначаване на генерал Емил Тонев за началник на НСО за нов период. МС ще изпълни този ангажимент, защото трябва да си партнираме с останалите институции по конституционните си задължения. Съгласувателните ни писма месеци наред не получават отговор от Президентството за назначения в службите. Парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали липсата на титуляри на различните позиции ще се превърне в правило", заяви Желязков.