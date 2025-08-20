20 постройки в Българово станаха на пепел

Социалните с приемна за пострадалите от пожара

Местните хора ще правят курбан и ще залесяват

Екипи на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Бургас пристигнаха вчера в град Българово. Социалните работници приемаха заявления на пострадалите от пожара в събота и консултираха хората какви помощи могат да получат.

Приемната бе в сградата на кметството и работи през целия ден. Собствениците, чиито къщи изгоряха, представиха документи за самоличност и документи за собственост на пострадалите имоти.

При пожара на 16 август бяха засегнати над 20 обитаеми постройки във вилната зона на град Българово. В момента две комисии извършват оглед на щетите. Едната трябва да установи какво общинско имущество е пострадало от огъня, а втората извършва опис на пострадалото имущество в частните имоти.

Огънят лумна миналата събота, в адска жега, и силен вятър го разпали допълнително. Горя вилна зона "Лозницата“ и част от жителите на града бяха евакуирани.

След като пожарът бе потушен, полицията стигна до мястото, откъдето е започнал. Имотът е собственост на 45-годишен мъж, който бе задържан.

Мъжът е тракторист, опитвал се да извади с трактора си метална тръба и явно оттам е тръгнала искрата, предполагат криминалисти.

"Вече пожарът изцяло е потушен валя проливен дъжд, няма опасност от нова стихия. Социалните работници са тук и помагат на хората. Съвземаме се", каза пред Труд news кметът Константин Щерионов.

Имаме задръстени отводнителни дерета, които трябва да възстановяване и инфраструктурата ни е повредена от тежките машини. Почти цялата гора е изгоряла. Тя е борова, около 400 - 500 декара. 90 на сто е изпепелена. Тепърва ще мислим за залесяване", обясни Константин Щерионов.

Кметът коментира още, че в селото са мислили да направят курбан и ще коментират желанието си с местния духовник - отец Захари.