Почина 16-годишното момче, прегазено от пастрока си в Басарбово

Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от пастрока си в русенското село Басарбово. Това потвърдиха от УМБАЛ "Канев" за NOVA.

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко.

Инцидентът е станал на 19 юли, след скандал между мъжа, жената, с която живеел, и нейния син. След конфликта, жената и момчето тръгнали пеша по улица в населеното място, но малко по-късно били застигнати от автомобил, управляван от заподозрения, който буквално прегазил тийнейджъра.

Извършителят е напуснал мястото на произшествието, но е открит в дома си. Пробата му за алкохол е показала 1.73 промила, а тази за наркотици – наличие на амфетамин. Назначени са и кръвни изследвания.

43-годишният мъж беше задържан. Повдигнати са му 4 обвинения - за опит за убийство, за умишлено причинено ПТП с последвали средни телесни повреди, за шофиране в пияно състояние и шофиране след употреба на алкохол.