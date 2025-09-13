Граждани на протест заради полевите тестове за наркотици

Протест се провежда пред сградата на Народното събрание в София. Причината за гражданското недоволство – прилагането на полевите тестове за наркотици, които често пъти подават фалшиво положителни резултати. Според граждани, тяхното прилагане е ненадеждно и води до несправедливи обвинения и тежки последици.

Основното им искане е да бъде спряно извършването на арести за 24 часа, ако са само на базата на положителен полеви тест без кръвна проба, както и да не се отнема шофьорската книжка н водачите преди излизането на кръвните резултати. Също така, протестиращите искат и гаранции, че лабораторните изследвания на пробите ще са готови до 14 дни от вземането им.

Предвижда се протестът да прерасне в шествие, което да продължи в посока сградата на Вътрешното министерство.