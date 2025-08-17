43-годишен тракторист е задържаният за пожара в Българово

Още по темата: Има задържан за пожара в Българово 17.08.2025 10:30

Вадел тръба, подозират, че искрата тръгнала от тежката машина

43-годишен местен жител - тракторист, е задържаният по подозрение, че е причинил огромния пожар, който горя в град Българово.

В нива край града, той вадел метална тръба. Предполага се, че искрата е тръгнала именно от работата на трактора.

Стихията изпепели 15 постройки във вилната зона до града, имаше много евакуирани хора, а жена на 85 години бе обгазена. Кметът на Община Бургас Димитър Николов обяви частично бедствено положение.

Цяла нощ срещу неделя, екипи на пожарната са гасили огнища, които продължавали да тлеят.

Военен хеликопер от авиобаза Крумово, над 14 автомобила на пожарната и стотици доброволци се включиха в гасенето на стихията.