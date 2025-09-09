Моторист на 34 години загина край Перник

Мъж на 34 години от пернишкото село Дивотино загина при катастрофа с мотор, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин, 9 септември, около 8:30 ч.

Мъжът е катастрофирал в района на стадиона на селото. На място са пристигнали служители на Първо районно управление. Водачът веднага е транспортиран в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, отбелязва БТА. За жалост лекарите не са успели да се преборят за живота му.

На мястото на инцидента е извършен оглед от служители на Областната дирекция, причините са в процес на установяване.

Образувано е досъдебно производство.