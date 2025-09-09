Ново обвинение за Бургазлиев: Престъплението е умишлено

18 годишният прегази петима с АТБ, 34 годишна жена почина

Грози го затвор доживот

Прокуратурата повдигна ново обвинение на 18 годишния Никола Бургазлиев, който с АТВ то си прегази петима души в Слънчев бряг. Новото обвинение е за престъпление с умисъл. Касае се за причиняване на смърт на едно лице, и то след употреба на наркотични вещества. Квалифицирано е като особено тежък случай, обясни окръжният прокурор на морския град - Георги Чинев. По това обвинение 18 годишният Никола може да лежи от 15 до 20 години в затвора или доживот.

До дни ще излезе автотехническата експертиза, която ще посочи окончателните причини за настъпването на фаталния инцидент.

"По делото беше извършена доста работа, надграждаме това, което са свършили колегите в Бургас.

Основната експертиза е техническата. Направени бяха 2 огледа на АТВ-то - единият от които в Бургас, още преди да бъде транспортирано в София. След това беше изследвана спирачната система от назначените вещи лица, които работят под ръководството на проф. Карапетков - един от най-добрите специалисти у нас. До края на тази седмица се очаква окончателното решение от автотехническата експертиза", каза и следовател Маринов, който е част от Националната следствена служба, която работи по случая.

Петима души пострадаха при катастрофата, 34 годишната Христина, майка на две деца от Пловдив почина. синът и - 4 годишният Мартин бе прехвърлен с медицински хеликоптер в "Пирогов", където денонощно се грижат за възстановяването му.

Очаква се и експертизата от аутопсията на 34-годишната Христина, за да станат ясни причините за смъртта й.

"Искам да разсея спекулациите, че близките на пострадалата са срещнали бюрократични пречки за получаване на тялото", заяви прокурор Чинев.