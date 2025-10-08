До 8 години затвор грозят учителя, имал връзка с малолетна ученичка

От 1 до 8 години затвор може да получи учителят по физическо Христо Кирев, който е обвиняем за съвкупление с малолетна.

Това стана ясно днес, 8 октомври, след като прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишния бивш футболист за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.

Подобно деяние се наказва с лишаване от свобода от 1 до 8 години, уточняват от държавното обвинение.

"Труд news" припомня, че скандалът избухна по време на лятната ваканция - през август месец тази година. Кирев бе закопчан след сигнал, че е имал интимни отношения с момичето в продължение на няколко месеца.

В хода на разследването стана ясно, че не е упражнена принуда. Девойката първа се свързала с Кирев в социалните мрежи и настоявала за срещи.

Според показания по делото двамата първо си комуникирали по теми, свързани с книги и автори, но впоследствие тонът преминал в романтичен. Въпреки, че седмокласничката е признала пред разследващите, че тя е била инициатор на срещите им, случаят попада под член 151 от Наказателния кодекс, който предвижда затвор до 8 години при сексуални действия с лице под 14-годишна възраст.

Двамата се срещали тайно в тих хостел в "Студентски град".

Кирев е семеен и има две деца. Той има шест години преподавателски опит, а в миналото е бил професионален футболист. Пред съда спортистът неотдавна заяви, че съжалява за постъпката си и иска да се прибере вкъщи при семейството си. Негови познати също го описват като изключително добър човек и всеотдаен баща.

Съдът обаче остана непреклонен и постанови постоянен арест, като се аргументира с риска от повторно извършване на престъпление.

Ето и цялото съобщение на Софийската районна прокуратура:

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишен учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.

Х.К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29.07.2025 г. в хостел в ж.к. „Студентски град“ в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Х.К. и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.