Полиция и прокуратура влязоха в РДНСК и РИОСВ в Бургас

Ще изземат документи и от Община Несебър

Полиция и прокуратура влязоха в три ключови за издадените разрешения за строителство във ВС "Елените" институции. Това са РДНСК - Бургас, РИОСВ и Община Несебър.

Ще се търсят документи за строителството на селището, и основно за това - има ли документация за корекция на речното корито, извършвана ли е корекция на същото, за да бъде построен хотел след разширението, смятат здапознати.

Ще бъде извършена пълна проверка, казаха източници от държавното обвинение.

Накратко-ще стане ясно дали красивият курорт е построен върху речно корито и кой и кога е издал разрешение за това. Причината е ясна. При пороя на 3 октомври смъртоносна водна стихия - огромна приливна вълна помете селището и отне четири човешки живота.

В РДНСК - Бургас директорът инж. Янчо Райков трябва да е подготвил документацията за извършваните строителни дейности на територията на в.с. Елените от 1997 г. насам. Ще се гледат подробни устройствени планове, които са позволили застрояването на върху речно корито, както било по картата от 70-те години на миналия век, която показа министърът на регионалното развитие Иван Иванов. Тези документи съгласувани ли са с Басейнова дирекция и други институции.

Междувременно в „Елените“ все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите. За по-добра информираност на хората на място отново ще бъде активирана системата за ранно оповестяване БГ Алерт.

В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, като за удобство на жителите документи могат да се подават и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, предоставя се храна и грижа. Училищата в гр. Свети Влас, с. Кошарица, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг и с. Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони. В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма. Излезлите до момента проби, по информация на РЗИ – Бургас, отчитат влошени показатели само в гр. Китен и гр. Свети Влас, очакват се резултатите от контролните проби навсякъде.