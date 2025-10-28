Експерти: Марихуана, напръскана с фентанил, става смъртоносна

Тинейджърите да внимават по дискотеките

Дрогират деца с добавки в напитки, цигари и вейпове

Учениците и децата са подложени на все по-голям риск да употребят наркотици, добавени без тяхно знание в напитки, цигари и вейпове. Няма точна статистика колко са случаите, при които тийнейджъри са били надрусани по такъв начин, наречен “спайкване”, затова те трябва много да внимават, когато са на парти, на дискотека или на други места за забавления.

Това каза пред 400 деца от 7 града в страната Стефан Бакалов, шеф на отдела за борба с наркотрафика в Агенция “Митници”. Учените бяха събрани на летище “Васил Левски” като част от кампанията “Не сте сами!”, която има за цел служители на митниците и НАП да предупредят младежите от зависимостите от наркотици и хазарт.

“Ситуацията, свързана със спайкване или слагане на наркотични вещества в напитките, в цигарите, във вейповете без децата или тийнейджърите, които ги употребяват, да знаят какво съдържат тези продукти. Много често децата са обект на различни посегателства и спайкването е един от основните рискове, на който те могат да попаднат”, обясни Бакалов. Той предупреди, че вече има регистрирани случаи, когато цигари с марихуана са били напръскани с синтетичния опиоид фентанил, при който дозата може да стане смъртоносна, или да предизвика временна парализа.

На летището вчера децата видяха как митничарските кучета откриват дрога и ловят трафиканти, ако се опитат да избягат.