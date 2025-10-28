Решетки и за четиримата от гей дружина, насилвали младеж (Обзор)

Анастасиос Михайлидис твърди, че не е обратен и излязъл преди оргията

Хасърджиев се оплаква от постановка

Постоянен арест за доскорошния шеф на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михаилидис и Симеон Дряновски, служил във Френския чуждестранен легион. Това реши окончателно състав на Софийския градски съд, като отмени решенията на първата инстанция актьорът Белов и моделът Михайлидис да бъдат пуснати под домашен арест.

Както писа “Труд news”, четиримата са обвинени за принуда и заплаха с пистолет на 20-годишния Георги, който дошъл като гост в дома на Хасърджиев, а там той и дружината му го дрогирали, вързали за стол и искали да правят секс с младежа, но той успял да избяга.

За да не станат известни интимни подробности, съдебните състави заседаваха при закрити врати. Само окованият с белезници д-р Хасърджиев крещя, докато го водеха под конвой по коридора, че всичко е постановка, защото е подал сигнал срещу член на Надзорния съвет на Здравната каса. “Не съм докосвал това момче и това ще го докажем!”, успя да извика Хасърджиев на съдебните репортери.

Актьорът Росен Белов се шмугна в залата, скрит с бейзболна шапка и медицинска маска, а “легионерът” Дряновски бе увил главата си с дреха. Изявления обаче направи Анастасиос Михаилидис, а те бяха, че е хетеросексуален, не участва в гей оргии и е сгоден. Оплака се даже, че заради сканадла се влошила връзката му с жена.

Анастасиос призна, че в последните 4 месеца е живял в дома на д-р Хасърджиев. Бил там и вечерта, когато актьора Росен Белов довел 20-годишния Георги - двамата си общували в приложение за гейове, в което гръкът твърди, че не участва. По думите му Георги сам си донесъл кокаин, което било нещо нормално за гей партита, но той не искал да участва, излязъл и не се прибрал цялата нощ.

Каза още и че Хасърджиев, който му давал покрив над главата, редовно се дрогирал и бил станал зависим към метафетамин.