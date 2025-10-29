Откриха тялото на 79-годишен мъж в река край популярно заведение в Слънчев бряг

Тялото на 79-годишен бургазлия е било открито в река Хаджийска, съобщава "Фокус".

От медията пишат, че вчера по обяд в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че във водоема в близост до паркинга на известно заведение в Слънчев бряг е открит трупа на възрастния мъж, обявен за издирване от близките си.

При извършения първоначален оглед видими не са открити следи от насилие .

Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

Работата по случая продължава.