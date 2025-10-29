След тройното убийство в Люляково: Вторият чичо на килъра Фахри получи инсулт

Единият му вуйчо Кемал се обеси броени часове, след като научил за кървавата баня, при която ликвидирани бяха майката, лелята и малката сестричка на Фахри

Черна прокоба тегне над семейството и роднините на Фахри от руенското село Люляково. 25-годишният мъж без да му мигне окото ликвидира майка си, малката си сестричка и леля си с огнестрелно оръжие, а за да е сигурен, че са мъртви, довърши телата им с нож, след което ги подпали, докато са още живи.

Броени часове след като научава какво е сторил племенникът му, неговият чичо Кемал се обесва. Вчера, 28 октомври, стана ясно, че другият му вуйчо е получил инсулт и се бори за живота си в болница.

От кървавото клане оцелява единствено 7-годишният Мустафа, който макар ранен успява да избяга и потърси помощ от съседи.

Детето било прободено с нож в таза от собствения си брат Фахри. По думите на жители в село Люляково малкото момче се престорило на умряло, а след няколко минути успяло да избяга, за да съобщи за убийствата, на което станало свидетел с очите си. Фахри решил да прободе с хладно оръжие невръстното дете, тъй като патроните в пушката свършили. Първо замахнал и го ударил силно с приклада на пушката, след което го пробол.

Мотивът на Фахри Мустафа бил, че искал да отмъсти на семейството си, задето бил прогонен от дома си. Майка му и леля му си извадили ограничителна заповед, тъй като двете жени системно били подложени на физическо насилие от младежа. Фахри отишъл да живее по горите, а за да не бъде сам с него тръгнал и неговият баща Селим. Той също често посягал на жена си пред очите на децата.

След като жените се оплакали от домашно насилие съдът в Айтос разпоредил двамата мъже да не доближават къщата.

В момента Фахри е в ареста. Той прави впечатление на слабоумен, отрича да е извършил престъплението и повтаря, че не е авджия и няма пушка.

Оръжието му все още не е намерено, дрехите му не са били окървавени.

Междувременно в Русен упорито се говори, че Кемал, който се самоуби, си посегнал, защото имал връзка с някоя от жертвите. Не е ясно дали това не е била майката, за която се знае, че на няколко пъти бяга от дома.

Полицията е на крак. Намерени са били няколко пушки - скрити край селото, в гората и до фургон в дома на чичото от Люляково. Във фургона за известен период от време живеели Селим и Фахри. Не е ясно обаче дали някоя от тях оръжието на убийството, назначени са експертизи.

По случая е забранено да се дава каквато и да било информация от страна на разследващите.

От самото начало на чудовищния инцидент, се говори, че камера на близка къща е записала скандала преди разстрела. Чували се само гласове. За какво е бил скандала, който очевидно е станал причина за кървавата баня, не е ясно. Разследващите отричат за такъв запис.

Според местните хора, възможно е да става дума за сложни междуличностни отношения. Семейството било много бедно и е възможно някоя от жертвите да се е замесила в отношения с други хора.