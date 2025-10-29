Мъж на около 40 години бе прегазен от бързия влак Варна-София

Бързият влак Варна-София блъсна пресичащ релсите мъж в района на с. Тополи, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Тежкият инцидент станал около 5 минути след потеглянето на композицията в 7:55 часа, а сигнал на тел. 112 е подаден в 8:10 часа.

На мястото веднага били изпратени екипи на Спешна помощ и полицията.

Човекът е починал на място.

Той е на видима възраст около 40 години, но е нямал документи и самоличността му е в процес на изясняване, съобщиха малко по-късно от Областната дирекция на МВР-Варна.