Мариан Бачев: Къде е скандалът в културата? Абсолютно нищо не ме притеснява!

Министърът на културата Мариан Бачев коментира за първи път вчерашните твърдения на кмета на район „Изгрев“, който в социалните мрежи заяви, че е бил сплашван от адвокати на министъра чрез обаждания на личния му телефон.

„Къде е скандалът в културата? Започнах с това, че е хубаво да се направи проверка и резултатите да бъдат публично оповестени“, заяви Бачев пред журналисти.

Според министъра, към кмета не е оказван натиск, а му е била изпратена нотариално заверена покана заради неверни твърдения, които уронват престижа му.

„Абсолютно нищо не ме притеснява. Нищо. Абсолютно нищо“, категоричен бе Бачев. Той допълни, че не е имал никакво отношение към ситуацията, включително към театралния актьор Росен Белов, който е работил по граждански договор във фондация, а не в Министерството на културата.

„Работим заедно. Той е прекрасен професионалист, прекрасен актьор и режисьор. Представленията са пълни. Не ме смущава разследването срещу него – той е пълнолетен и отговаря за действията си“, каза още Бачев.

Вчера стана ясно, че актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис отново влизат в ареста, заедно с дългогодишния председател на пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и бивш френски легионер.

Четиримата са обвинени за принуда с оръжие над 20-годишно момче, което е било държано против волята си и принуждавано да употребява наркотици.

„Целта на заплахата е била да го скланят към блудствени действия с четиримата“, обясни прокурорът Кънчо Димитров от СГП.

Д-р Хасърджиев има и второ обвинение – за държане на наркотици. Той обвини ареста си, че не е случаен и свързан със сигнал срещу друг човек преди три години.

Според майката на пострадалото момче, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамент, където е бил вързан за стол и принуден да употреби коктейл от наркотици. Младежът успял да се освободи и да избяга, като скочил от петия на четвъртия етаж и останал на терасата на съседи в продължение на часове, докато живеещите в апартамента спят.