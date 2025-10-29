"Бързата ягодка" - градска легенда или автентична дрога, която застрашава децата

"Внимание! Ново наркотично вещество в училищата! Моля, разпространете това съобщение, дори ако нямате деца ученици. Родителите трябва да бъдат информирани за веществото. Става дума за нов вид дрога, известна като „Strawberry Quick“ („Експресната ягодка" или "Бързата ягодка“). В момента се случва нещо много страшно в училищата и всички трябва да сме наясно".

Това съобщение, придружено с илюстративна снимка, мълниеносно се разпространява между деца, учители и родители, научи "Труд news" от притеснени майки на ученици в София.

Дрогата е под формата на малки розовите меченца, досущ като бонбони. Твърди се, че са опиат от рода на метаамфетамините.

"Не само в нашето училище - и майки на деца от други училища ми споделиха, че са получили същото съобщението. Дори класните ръководители масово го препращат. Не сме наясно дали е градска легенда или реална заплаха, нашето поколение не е запознато в детайли с видовете наркотици. Но сме длъжни да покажем снимката на децата си, да поговорим с тях. И най-вече да ги убедим да не се докосват до такива неща", разказа пред "Труд news" Р.П., родител на дете, което е възпитаник на столично училище в кв. "Слатина".

За "Бързата ягодка" се говори още от далечната 2007 г. в Америка и по-конкретно в щата Невада, смятан за високорисков по отношение на престъпността.

В портала на National Drug Intelligence Center е споменато, че наистина са регистрирани случаи на цветен метамфетамин. Американската DEA (Drug Enforcement Administration) излиза с официално изявление, че не може да потвърди съществуването на точно този вид вещество под формата на мечета, наподобяващи лакомство.

"Възможно е да е градска легенда, но и е напълно възможно да съществува дрога с форма на меченца, кончета и други. Таблетирането, формата, дизайна, цвета и опаковката не са никакъв проблем за "производителите" на наркотици. Има редица примери как изглеждат таблетки екстази. Те обаче по-често се разпространяват по нощни клубове и сред друг таргет хора, по-възрастни от ученици", коментира пред "Труд news" Юлия Георгиева, основател на "Розовата къща" - единственото място в столицата, където наркозависими могат да получат подкрепа.

"Не съм чувала за този вид. При нас идват основно лица с много тежка зависимост към хероин. Моето мнение е, че едва ли някой ще тръгне да зарибява малките с подобни мечета. Тревожната истина е, че децата едно от друго научават за видовете дрога и тя се разпространява помежду им, рядко от трети лица", смята Георгиева.