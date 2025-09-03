Почина Христина, която Никола Бургазлиев блъсна с АТВ в Слънчев бряг

Починала е блъснатата от АТВ в Слънчев бряг Христина, майката на 4-годишния Марти, когото в момента лекуват в Пирогов.

Трагичната новина потвърдиха от държавната болница в Бургас- УМБАЛ.

34-годишната жена бе в мозъчна смърт след ужасяващата катастрофа на 14 август , когато АТВ, управлявано от Никола Бургазлиев, се вряза в пешеходци, прегази нея, 4-годишния ѝ син Мартин, двамата ѝ племенника и служител на хотел.

Смъртта ѝ променя значително и съдбата на 18-годишния Бургазлиев, който сега е в ареста.

Обвинението срещу него ще бъде преквалифицирано и сега го грози по-тежко наказание, тъй като вследствие на ПТП-то вече има жертва.

"Христина бе убита….вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!", написа във Facebook бащата на Сияна Николай Попов.









