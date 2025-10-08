Продават дрога през криптирано приложение

Повдигнато е обвинение на 25-годишен продавач на наркотици

Рецидивист заловен с фентанил

Служители на сектор “Наркотици”-СДВР задържаха мъж с над три килограма различни наркотици, които пласирал на клиенти чрез криптирано приложение.

До ареста се стигнало, когато столичните криминалисти задържали дилър и клиент след покупко-продажба на наркотични вещества в Студентски град. Първо е проверена 21-годишна бургазлийка, купила 5 грама марихуана, които са иззети при обиска, а непосредствено след това е задържан и дилърът, който е на 25 години. Младата жена се свързала с пласьора чрез приложение в интернет, което било криптирано, тоест производителите му гарантирали висока защита от проследяване. Това обаче не се оказало проблем за наркополицаите от СДВР.

При обиска и претърсването на управлявания от младия мъж лек автомобил били намерени и иззети пликчета с бяло прах, вакуумирани пликове със суха тревиста маса и голяма сума пари. В хода на последвалите процесуално-следствени действия в апартамента, обитаван от мъжа, са намерени и иззети близо 340 вакуумирани пликчета, съдържащи суха тревиста маса, много пакетчета с бяло прах, халюциногенни гъби, електронна везна, вакуум машина и голяма сума пари.

Клиентката и дилърът са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. Резултатът от експертната справка сочи, че иззетите наркотици са над два килограма марихуана, около килограм кокаин и 10 грама халюциногенни гъби. Събраните материали са докладвани в Софийска градска прокуратура и на 25-годишния мъж е повдигнато обвинение за притежание на наркотични вещества с цел разпространение, наложена му е мярка “задържане под стража” за срок до 72 часа.

Междувременно полицаи от Варна заловиха 33-годишен рецидивист, след като в дома му били открити и иззети метамфетамин, смъртоносната дрога фентанил, електронна везна и известно количество метадон.