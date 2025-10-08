Свидетел с разказ за ужаса на ралито във Варна: Още там момичето беше с откъснат крак

Преди фаталния инцидент при Аладжа Манастир във Варна, при който в неделя рали автомобил се вряза в публика и уби човек, маршалите не са забранили изрично на зрителите да стоят зад мантинелата на злополучния завой.

Това заяви Виктор Манчев, свидетел на случилото се в ефира на Nova.

"Труд news" припомня, че при инцидента на място бе убит невинен зрител, ранени са четирима, а млада жена е в тежко състояние. 27-годишната Албена Станчева, която е самотна майка на 3-годишно детенце, е в критично състояние и се бори за живота си в болница. Тя е интубирана и с ампутиран крак, който буквално е бил отрязан от летящата кола.

В първия ден след трагедията организаторите заявиха, че са били предприети всички необходими мерки и публиката, която не трябвало да е там, вероятно е дошла откъм гората. Кадри от тренировка в събота обаче показаха, че още тогава по маршрута е имало зрители.

"Хората изобщо не са идвали от гората, както твърдят. Зрителите си дойдоха по маршрута. Организаторите не направиха нищо, за да предотвратят тази трагедия. Те трябваше моментално да прекратят състезанието, когато видяха, че има хора по забранени за гледане места", категоричен бе Манчев.

"Когато колата се вряза в публиката бяхме в шок, изчакахме няколко секунди и всички зад мантинелите се втурнахме да помагаме, не знаехме дали колите вече са спрени. Група от хора крещяха по маршалите да викат линейки и пожарни. Още на място момичето лежеше безпомощно и беше с ампутиран крак", спомня си ужаса очевидецът.