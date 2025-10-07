Двама българи грабили мобилни телефони в Лондон

Задържаха нашенци като част от международна банда

Двама българи - мъж и жена, заподозрени като част от международна банда за контрабанда на откраднати и отнети мобилни телефони, са били задържани в Лондон. Нашенците имали водеща роля в грабежите и предавали стоката на босовете на групата. Българите живеели в Енфийлд, където са били арестувани. Предполага се, че те са получавали до 400 паунда за всяко устройство.

Преди дни белезниците щракнали на ръцете на още 15 заподозрени, в които са открити над 2000 апарата.

Обискирани са били 28 имота в столицата на Обединеното кралство и в Хартфордшир. Разследването е започнало, след като миналата година поредната жертва проследила откраднатия си телефон в склад близо до летище “Хийтроу”, където са били открити още 894 устройства. По случая са били задържани двама афганистанци, в чиито автомобил са намерени телефони, увити във фолио, за да не бъдат засечени от скенерите на летището. Полицията съобщава, че за 1 г. в Китай са били изнесени повече от 40 000 мобилни апарата.

Повечето телефони, произведени там, не позволяват достъп до интернет, затова търсенето на такива от Европа и САЩ е голямо. Според британската полиция бизнесът със задигнати мобилни апарати е по-печеливш даже от този с наркотици. Броят на откраднатите телефони в Лондон почти се е утроил през последните четири години - от 28 609 през 2020 г. до 80 588 през 2024 г.