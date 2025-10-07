15 г. затвор за банкерка, източила милиони левове от  футболиста Мартин Петров

Ни вест, ни кост от Ирина Аткова в последните 8 години, по непотвърдена информация жената е напуснала пределите на България

Конфискация на цялото имущество

15 години лишаване от свобода задочно получи банкерката Ирина Аткова, която задигна всички спестявания на футболиста Мартин Петров, съобщиха от Софийска градска прокуратура. По техен обвинителен акт Софийският градски съд (СГС) я призна за виновна в извършването на измами на обща стойност 1,8 млн. лв.

Освен лишаването от свобода, СГС й налага и наказание конфискация на цялото имущество и забрана да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години.

Спортистът, който пожъна големи международни успехи на футболния терен в отбори като ЦСКА, Манчестър Сити, Атлетико (Мадрид), Сервет, Волфсбург и Еспаньол, има малко по-различна версия за размера на сумите, които липсват от сметките му.

През 2017 г., когато стана ясно, че парите, които е трупал в голяма наша банка, са изчезнали, той съобщи в публичното пространство, че му липсват близо 4 млн. лева.

Той твърди, че сумите били пренасочени в други сметки и фондове от личната му банкерка Ирина Аткова с фалшиви пълномощни, фалшиви мейли и изцяло подправена от нея документация. Когато установил, че балансът му е занулен, от банковата институция му казали, че въпросната банкерка не работи там от поне 10 месеца.

Петров разказва, че до уволнението на Аткова се стигнало след редица оплаквания от други хора. Те подали сигнал в банката, че Аткова прави машинации и дърпа личните им пари. Тогава тя била отстранена от институцията. Никой обаче не се свързал с Петров, за да му съобщи, че личната му банкерка е отстранена заради шашми.

Една от последните снимки на Ирина Аткова, преди да изчезне безследно

Във всички свои изказвания досега футболистът твърди, че от Аткова няма ни вест, ни кост от 2017 г. насам. По непотвърдена информация жената все още се издирва, а Петров предполага, че тя изобщо не се намира в пределите на България.

Запитан имал ли е в миналото доверие на Аткова, спортистът казва, че никога не се е съмнявал в почтеността на конкретната банка и нейните служители. Няколко години преди да духне с парите му Аткова е движила всичките му финансови операции и правила застраховките му коректно.

От държавното обвинение уточняват, че присъдата на СГС подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.