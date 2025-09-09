Митниците отварят пещерата на Али Баба в Бургас

Продават 87,186 кг злато, сребро и скъпоценни камъни, иззети от контрабандисти

Митница-Бургас обяви публична продажба на търг с тайно наддаване на 87,816 кг златни и сребърни изделия, както и скъпоценни къмани, отнети в полза на държавата. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съкровищата са задържани от служители на пункт Капитан Андреево от 2016 г. до 2022 г. и за тях вече са приключили делата срещу контрабандистите.

Скъпоценностите са обявени в 17 групи. Те включват бижутерийни изделия от злато и сребро като пръстени, синджири, медальони, колиета, обеци, гривни, а също и златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни.

312 златни монети (100 куруша) по 7 грама, 22-каратови, тегло 2,1 кг, с лика на Ататюрк. Начална тръжна цена 366 606,24 лева, депозит за участие в наддаването - 73321,25 лева.

Самият търг ще се проведе на 17 септември в Свиленград, но днес и утре - 10 и 11 септември, съкровищата се намират в трезора на една от банките в Бургас. Те могат да се видят след предварително насрочен час като условията са посочени в сайта на Агенция "Митници". Там са посочени и начални тръжни цени в лева и евро за всяка една от 17-те групи, както и какви депозити трябва да внесат желаещите да участват в търга за съответната група. Иначе те сами ще предложат офертите си за дадената група в запечатани пликове, които ще бъдат отваряни от комисия. За стоките, които са от страни извън Европейския съюз, спечелилият купувач ще трябва да плати и дължимите мита и ДДС.

Златни колиета 6 броя, общо 461,9 грама, начална тръжна цена 49,340 лева,16, депозит за участие 25 227,22 лева.

В една от групите например са включени над 11,904 кг златни накити, облепени на пояси около телата на трима мъже, влизащи в страната от Турция с микробус за Украйна. Други 5,325 кг златни и сребърни бижутерийни изделия са открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния през България.

Обявената като Група 2 на търга е с отнетите в полза на държавата скъпоценни камъни с различни карати, сред които естествени диаманти, топаз, сапфир, брилянти. Началната тръжна цена за групата е 77 115 лева, а желаещите да участват в наддаването трябва да депозират 15 423 лева.

Най-високата начална тръжна цени на една от групите със залтни накити е 586 000 лева, а депозитът за участие в наддаването е 117 000 лв. Друга група обаче, която включва само сребърни синджири, обеци и гривни е с начална цена "едва" 2705 лева и депозит 541 лева.

Скъпоценни камъни - 28 броя фасетирани диаманти, прозрачни, 1,900 карата, начална тръжна цена 5485,82 лева. Депозит за участие в наддаването на всички скъпоценни камъни от Втора група - 15423,13 лева.