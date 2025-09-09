Служителят от ЦГМ, който нападна двама мъже, опитващи се да махнат скоба, остава в ареста

Софийският градски съд потвърди мярката "задържане под стража" спрямо Иван А. от ЦГМ, обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от 1 лице, предаде bTV.

От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, бяха сред мотивите на съда.

Припомняме, че инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.

На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В този момент към тях се присъединяват двама служители от Центъра за градска мобилност, с които си разменят няколко реплики и започва саморазправа на улицата.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.