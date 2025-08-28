Задържаха за 72 часа служителя на ЦГМ, атакувал гражданин след спор за скоба

Още по темата: Бой заради поставена скоба в центъра на София 27.08.2025 17:12

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишния И.А.



Причината за това е, че на 27.08.2025 г. около 13,50 часа в гр. София, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“ - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.