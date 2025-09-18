Обвиненият в побой над кмет хотелиер: Не съм му посягал

Собственикът на верига хотели, обвинен в нападение над кмета на село Огняново, отрече да му е посягал и да го е заплашвал.

На 17 септември кметът на гърменското село публикува пост във Facebook, в който твърди, че станал жертва на побой и заплахи за живота. Иван Ижбехов разказа, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района. Местният управник има видими следи от насилие по лицето си. Предприемачът Валентин Четрафилов отрича да го е бил и поддържа съвсем различна теза за случилото се.

„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?”. Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми. На 60 години съм, не съм посягал дори на животно", категоричен бе пред Nova Четрафилов.

Кметът обаче твърди, че е бил нападнат в гръб и не можел да реагира. Ижбехов добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият.

„Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен”, сподели кметът.