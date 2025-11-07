31-годишен блудства с 20-години по-възрастна, задържаха го

Районният съд в Монтана взе мярка за неотклонение "домашен арест" за мъж на 31 години от село Громшин в община Бойчиновци, който е обвиняем за блудствени действия с 51-годишна жена от селото чрез сила и заплахи, съобщиха съда.

Н.Д.Л. е обвинен от прокуратурата, че е извършил блудство на 2 ноември в 15:20 часа в частен дом с по-възрастна от него жена. След случая той е бил задържан, а прокуратурата е поискала от съда да вземе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

В съдебната зала Н. Д. Л. не се признал и виновен, като заявил, че станалото е било по взаимно съгласие.

След като се запознал с всички доказателства по делото и изслушал прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът обявил, че може да се направи обосновано предположение, че Н. Д. Л. е извършил тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 8 години.

Съдебният състав е преценил, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление и е взел втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест". Контролът по спазването на мярката е възложен на Районното управление на МВР в Монтана и трябва да се осъществява чрез средство за електронно наблюдение, обявиха от Районния съд в Монтана.

От съда съобщиха, че в миналото Н.Д.Л. е осъждан за различни криминални престъпления, включително и за грабеж.

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.