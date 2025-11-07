КС образува дело за изискването технически прегледи да се извършват само при платени глоби

Още по темата: Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби 07.11.2025 13:31

По искане на омбудсмана

Конституционният съд образува конституционно дело №15/2025 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 147, ал.9а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 16 и чл. 48, ал.1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 35, ал.1 от Конституцията. Това съобщиха от пресцентъра на КС.

По-рано омбудсманът Велислава Делчева обяви, че е сезирала Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционна разпоредбата.

Според оспорваната норма, технически преглед на моторно превозно средство се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед.

Омбудсманът смята, че тази норма нарушава основни права, гарантирани от Конституцията – правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване. В искането си до съда тя посочва, че новото изискване е непропорционално и несправедливо, тъй като блокира възможността гражданите да използват автомобилите си, дори когато те са технически изправни.

Докладчик по делото е съдия Невин Фети.