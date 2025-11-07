Арестуваха мъж за нападение над фелдшер в с. Краводер

Днес, 07.11.2025 г., по искане на Районна прокуратура – Враца съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 29-годишния Х.В., привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

На 31.10.2025 г. пред дом в с. Краводер, област Враца, Х.В. ударил с юмрук в лицето медицинския специалист В.Й. при изпълнение на службата му.

Пострадалият, в качеството му на фелдшер във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ, оказвал спешна медицинска помощ на пациент.

В хода на разследването по делото са проведени разпити на свидетели, изготвена е съдебномедицинска експертиза на пострадалия.

В днешно съдебно заседание съдът прие аргументите на държавното обвинение за наличие на реална опасност обвиняемият Х.В. да се укрие и да извърши престъпление. Противоправното деяние, за което е обвинен, е с изключително висока степен на обществена опасност.

Определението на съда относно взетата мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжния съд в гр. Враца.

Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата.