Крадци задигнаха злато и валута за над 86 000 лв. от жилище в Добрич

Тримата мъже са осъждани, задържани са за 72 часа

Трима мъже от с. Присад са задържани за 72 часа по обвинение в кражба на голяма сума пари и златни бижута от частен дом, съобщиха от Добричката районна прокуратура.

На 1 ноември през нощта апашите проникнали в жилището, като разрушили преграда и задигнали 30 000 евро, 4700 румънски леи и над 160 грама златни накити на обща стойност 86 190 лв.

След като потърпевшите подали сигнал, започнало разследване, което бързо стигнало до извършителите.

Те са на 41 г., 42 г. и 47 г., имат криминални регистрации и са били осъждани. Двама от мъжете в момента са в изпитателен срок на наложени условни наказания.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане обвиняемите да бъдат задържани под стража.