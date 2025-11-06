Фалшиви полицаи возят мигранти из страната (Обзор)

Прибирали между 3000 и 5000 евро от преселник

Жена ръководела бандата

Банда, използвала дрехи с фалшиви надписи “Полиция” и “Миграция” при превоз на нелегални мигранти през страната, бе разкрита и заловена при акция на прокуратурата и МВР.

Според разследващите, групата от мними полицаи е действала около една година, като е осигурявала нелегален транспорт от района на Бургас до сръбската граница, с междинни спирки в София и околностите є. Мигрантите - предимно мъже от Афганистан и Пакистан - са били превозвани срещу различни суми - между 3000 и 5000 евро на човек. Плащането е ставало след успешно преминаване на маршрута, като парите са били превеждани от Турция.

“Групата е действала организирано, с ясна структура и разпределение на ролите - от координация и наемане на шофьори до логистика и наблюдение на маршрутите”, обясни окръжният прокурор на София Наталия Николова. Повдигнати са обвинения на петимата - една жена и четирима мъже на възраст между 21 и 33 години. Според разследващите 32-годишната жена била организатор на престъпното сдружение. Всички са безработни, а четирима от тях вече имали присъди за подобни престъпления. 32-годишната жена подбрала няколко мъже, които ръководела. Мъжете от своя страна организирали мрежа от шофьори, които прекарвали незаконните мигранти. В столицата престъпната група организирала престоя на мигрантите, а след това ги превозвала до българо-сръбската граница.

При акцията са претърсени 13 адреса, задържани са общо 13 лица, като част от тях били разпитани като свидетели. Иззети са много мобилни телефони, GPS устройства за проследяване, електронни носители и тениски, наподобяващи полицейски - с надписи “Полиция” и “Миграция”. Чрез тези “полицейски” дрехи бандитите си осигурявали алиби при придвижването, надявайки се да не бъдат проверявани.

“Дрехите са били поръчвани специално, за да улесняват придвижването на мигрантите по маршрута”, поясни директорът на ГД “Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов. Той добави, че целта на операцията е била да се стигне до по-високите нива на организацията, а не само до “дребните риби”.

По време на акцията са задържани общо 56 мигранти, транспортирани от групата. “Информация за структурата постъпи още през юни 2024 г. Използвахме всички оперативни способи и установихме, че лицата са се сдружили с престъпна цел”, уточни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

В момента се се изясняват международните връзки на групата, която, по предварителни данни, е действала и с партньори от Турция и Сърбия.

МВР е разбило повече от 20 организирани престъпни групи в последните месеци, което е довело до съществено намаление на миграционния натиск през последните две години, казаха от вътрешното министерство. И в момента тече международна полицейска операция на няколко български гранични пункта, което дава сигурност както за българското общество, така и за ЕС, изтъкна директорът на ГДГП Антон Златанов.