Четирима източили 7 тона гориво от тръбопровод на „Лукойл“

Окръжната прокуратура в Стара Загора ще повдигне две обвинения на четирима мъже, задържани за кражба на гориво в Старозагорско. По първоначални данни става дума за източване на тръбопровод на „Лукойл“ край областния град

Първото обвинение е за заговор на две или повече лица да вършат престъпления в страната или в чужбина, а другото е за кражба в особено големи размери и представляващо особено тежък случай. Това съобщи на брифинг Нейка Тенева, прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора.

Тя уточни, че е образувано досъдебно производство и предстои привличането им в качество на обвиняеми по двете престъпления и задържане за срок от 72 часа, а след това ще бъде внесено искане за постоянна мярка “задържане под стража“ спрямо четиримата.

Старши комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР в Стара Загора, съобщи, че след постъпила оперативна информация в МВР за пробив на нефтопровод южно от Стара Загора и нерегламентирано източване на гориво са предприети оперативно-издирвателни мероприятия и късно снощи са задържани част от извършителите, както и два автомобила с монтирани върху тях бидони от по един тон. Той посочи, че от мястото на пробива е транспортирано гориво в близка сграда, където е съхранявано в по-големи съдове, а след това е продавано.

"По предварителна информация групата е действала от около един месец, но предстои да се уточни дали не е извършено престъпление и от по-ранен период. Към момента щетите, нанесени на държавата, не могат да бъдат съобщени, защото предстои да се изчисли точното количество на откраднатото гориво, но става дума за около 7 тона“, каза Нейка Тенева.