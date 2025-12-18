МВР организира 20 пропускателни пункта за протеста довечера, ще дебнат за провокатори

СДВР обяви мерките за сигурност във връзка с планираните за тази вечер два протеста в центъра на София. И двете събития са заявени в Столичната община. Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Другият започва в същия час, но е организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“. Организаторите предвиждат двата протеста да се слеят.

"На протеста в т.нар. триъгълник на властта ще бъдат разположени около 19-20 контролно-пропускателни пункта, както беше и предишния път", обясни пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По думите му, още в момента на придвижване на хората към мястото органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори. „На такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение“, отбеляза той.

„Данни за провокатори винаги има. Следим внимателно социалните мрежи, където има резки изказвания на различни участници в протестите“, обясни още директорът на СДВР. Той допълни, че след миналия протест са били „филтрирани определени лица".

Николов коментира и това дали ще има шествия, тъй като от 18:00 часа днес от „Правосъдие за всеки“ също подготвят протест пред Съдебната палата. След 19:00 часа хората от там се очаква да се влеят в протеста пред „триъгълника на властта".

„Шествието, което ще се проведе от Съдебната палата до „триъгълника на властта" ни е известно. Другото евентуално предстои да бъде уточнено. Към настоящия момент организаторите заявяват, че не предвиждат такова“, допълни главен комисар Любомир Николов.